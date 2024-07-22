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        Kayseri'de bir haftada aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 137 kişi yakalandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 137 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:19
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        Kayseri'de bir haftada aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 137 kişi yakalandı
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        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 137 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve aranan şüphelilere yönelik son bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 137 kişiyi yakaladı.

        Yakalananlardan 69'u işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Ayrıca, kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlayan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye 57 bin 825 lira idari para cezası uygulandı.

        Hırsızlık olaylarıyla ilgili de 13 faili meçhul olay aydınlatılarak, yakalanan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Öte yandan, ruhsatsız 16 tabanca ve 3 tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 3 bıçak ve 288 fişek ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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