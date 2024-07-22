Mimar Sinan'ın mahallesindeki tarihi konak misafirlerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Yüzyıllara meydan okuyan eserlere imza atan Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü, taş evleri, taş ustaları ve yer altı şehirleriyle bilinen Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'ndeki Halıcıoğlu Konağı, misafirlerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Melikgazi ilçesine bağlı mahalledeki tarihi konak, yaklaşık 6 yıl süren restorasyonun ardından ziyarete açıldı.

Ziyaretçiler, kemerli odalarda kurulu tezgahlarda halı dokuyor, konağın altında girişi bulunan ve sıcaklığı 17 derece olan ışıklandırılmış yer altı şehrinde serinliyor.

Taş ustalığının inceliğini yansıtan binayı restore ettiren Mustafa Halıcıoğlu, AA muhabirine, mahallede aralarında babasının evinin de bulunduğu birçok yapının terk edildiğini söyledi. Halıcıoğlu, kardeşlerinden hisselerini aldıktan sonra baba evinde restorasyona başladığını belirtti. Evlerinin birbirine yakın olduğunu ve sadece babasının evini yenilemenin yeterli olmadığını ifade eden Halıcıoğlu, "Burada Mimar Sinan gibi bir dehanın komşusuyuz. Gelecek nesillere bir şeyler aktarmalıydık. Restore edip temizledik, çok hoşumuza gitti. Valimiz Gökmen Çiçek yanımızda oldu, burayı gördü, ondan aldığımız cesaretle bir adım daha attık. Burayı misafirlere açtık. Hafta sonları rezervasyonla gelen gruplara kahvaltı, akşam yemeği veriyoruz." diye konuştu.

Tarihi gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere bu eserleri aktarmak istediklerini dile getiren Halıcıoğlu, "Babamın halı tezgahlarını buraya yerleştirdim. Gelip gidenler ilgi gösteriyor, halı dokumayı bilenler oturup halı dokuyor. Konağın girişinde bu yöreye ait dorak taşımız var, yoğurdu onda yaparız. Unutulmaya yüz tutmuştu, onu da buraya yerleştirdik." dedi. Halıcıoğlu, restorasyonun yaklaşık 6 yıl sürdüğünü, birçok yapının toprağın temizlenmesiyle ortaya çıktığını, 1500 kamyonet moloz çıkardıklarını anlattı.

- İki tarihi ev daha restore edilecek Mahalle sakinleri ve evlerin sahiplerinin de konağı görünce mutlu olduğunu vurgulayan Halıcıoğlu, şunları kaydetti: "Şaşırıyorlar, mutlu oluyorlar. Köylüler bizim burayı yapmamızdan mutlu. İnşallah herkes evini ayağa kaldırır. Evin altındaki mağaraların tarihi Roma İmparatorluğuna dayanıyor. Şehrimize, köyümüze iyi bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Mimar Sinan gibi bir dehaya komşu olmak bizim için büyük avantaj. Onun evini gelip geziyorlar, sonra buraya geliyorlar. Ben bu evde altıncı kuşağım. Bu nesiller boyu devam eder inşallah. Çocuklarım bu süreçte bana çok büyük destek verdi, onların ilgisini görünce daha çok çalıştım. Burada bir iki ev daha aldım, onları da restore edeceğiz. Çalışırken ustalarla sanki annem babam beni görüyormuş, yanımdalarmış gibi çalıştım. Bu beni daha çok motive etti. Halı tezgahlarını çözüp buraya yerleştirirken çok duygulandım, 13 yaşıma gittim."