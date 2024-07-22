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        Başkan Büyükkılıç SANTEK 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:47
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        Başkan Büyükkılıç SANTEK 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen SANTEK 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı.

        Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu ve önceki toplantılarda alınan kararlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, kentteki Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmalar belirlendi.

        Başkan Büyükkılıç toplantının, sanayi şehri olan Kayseri'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "Şehrimizin sanayi ve teknoloji alanındaki hedeflerini belirlemek ve sektörler arası iş birliğini arttırmak amacıyla düzenlenen toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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