Başkan Büyükkılıç SANTEK 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen SANTEK 2024 Yılı-1 Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu ve önceki toplantılarda alınan kararlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, kentteki Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmalar belirlendi.