30. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı tamamlandı

Dağcıların emniyetli bir şekilde faaliyetlerini yapmaları için gereken desteği verdiklerini aktaran Özdoğan, "20 Temmuz Cumartesi akşamı ülkemizin değişik illerinden gelen dağcılarla teknik toplantı yaptık. Sporcularımızı 21 Temmuz sabah Sütdonduran Yaylası’ndaki HADAK dağ evinden uğurladık. 38 dağcımız, kulübümüz dağcılık sorumlusu Ahmet Duran liderliğinde zirveye ulaştı, kamp alanına dönerek faaliyetlerini tamamladı." ifadelerini kullandı.

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından düzenlenen tırmanış için farklı kentlerden gelen 38 dağcı, 2 bin 700 rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda kamp kurdu, Erciyes Dağı’nın 3 bin 917 rakımlı zirvesine tırmandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.