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        Kayseri'de 28 suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Kayseri'de 5 hırsızlık olayının faili ve 28 suçtan kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 19:23 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:23
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        Kayseri'de 28 suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Kayseri'de 5 hırsızlık olayının faili ve 28 suçtan kaydı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

        Kimlik bilgisi tespit edilen H.G. (27) polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan H.G'nin 5 hırsızlık olayının faili ve 28 suçtan kaydının olduğu belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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