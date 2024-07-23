Kayseri'de traktör ile yem karma makinesi arasına sıkışan genç öldü

Kayseri'nin Develi ilçesinde yem karma makinesi ile traktör arasında sıkışan genç hayatını kaybetti.

Sindelhöyük Mahallesi'nde babasına ait besi çiftliğinde hayvanlara yem hazırlayan 17 yaşındaki F.C, yem karma makinesini traktörden ayırdı.

F.C, bu sırada kendiliğinden hareket eden traktör ile yem karma makinesi arasında sıkıştı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan F.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.