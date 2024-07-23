Kayseri'de dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Sorgulamada M.Y'nin, "dolandırıcılık", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 6 ilde hakkında 10 yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, asayiş uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

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