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        Kayseri'de dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

        Dolandırıcılık suçundan 6 ilde aranan şüpheli Kayseri'de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:13
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        Kayseri'de dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
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        Dolandırıcılık suçundan 6 ilde aranan şüpheli Kayseri'de gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, asayiş uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

        Sorgulamada M.Y'nin, "dolandırıcılık", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 6 ilde hakkında 10 yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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