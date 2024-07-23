KASKİ'den Bayramhacı Mahallesi'ne 28 milyon 417 TL'lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bayramhacı Mahallesi'ne 28 milyon 417 bin TL'lik içme suyu yatırımı yapılacağını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'yi daha sağlıklı ve yaşanabilir geleceğe taşıyacak altyapı yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini, KASKİ'nin önemli projeleri hayata geçirdiği belirtti.

Kentin tamamında sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kesintisiz ulaştırmak için yeteri kadar bütçe ayırdıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti: