Hayırseverin bağışladığı mamografi cihazı Bünyan'da vatandaşlara hizmet verecek

Hayırsever Uslu ailesinin Bünyan Devlet Hastanesine bağışladığı mamografi cihazı kullanılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, cihazın hizmete girmesi dolayısıyla Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkanı Selahattin Metin, Hastane Başhekimi Dr. Nuri Çakır, ilçe protokolü ve hayırseverlerin katılımıyla tören gerçekleştirildi.

Burada konuşan Başhekim Çakır, hayırseverlere sağlık hizmetlerine verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.

Mamografi cihazının meme kanserinin erken teşhisinde kullanılan en önemli görüntüleme yöntemi olduğuna dikkati çeken Çakır, "Her yaştaki kadına tıbbi gereklilik halinde mamografi uygulaması yapılabilir ancak yakınması olmayan hastaların da 35-40 yaş aralığında en az 1 kez mamografi yaptırması önerilmektedir. Hiçbir şikayeti olmayan kadınların yaşlarına uygun yıllık takip yaptırması, meme kanserine karşı tek yoldur. Hastanemizde sunulmaya başlanan bu hizmet risk grubundaki kadınlara daha hızlı ulaşmamızı sağlayarak kanserle mücadelemizi daha etkin hale getirecek. İlçemizdeki tüm kadınlarımız adına hayırsever Uslu ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.