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        Yahyalı'da gençlerin istihdamına yönelik AB projesinin kapanış toplantısı yapıldı

        Yahyalı Belediyesi tarafından hazırlanan "Yahyalı'da ne Eğitimde ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor" Avrupa Birliği projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:14 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:14
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        Yahyalı'da gençlerin istihdamına yönelik AB projesinin kapanış toplantısı yapıldı
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        Yahyalı Belediyesi tarafından hazırlanan "Yahyalı'da ne Eğitimde ne İstihdamda Olan Gençler Mesleki Eğitimle İstihdama Yönlendiriliyor" Avrupa Birliği projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

        Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokolü, meclis üyeleri, esnaf, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Toplantıda konuşan Başkan Öztürk, belediye tarafından 2021 yılında hazırlanan projenin meyvelerini verdiğini, bir çok kursiyerin meslek edindiğini, meslek öğrenenlerden kendi iş yerini açanlar olduğunu söyledi.

        Meslek öğrenen kursiyerlerin belediye olarak her zaman yanlarında olacaklarını belirten Öztürk, "Avrupa Birliği projelerimizi yazmaya devam edeceğiz. Bu projelerimizle genç kardeşlerimizi meslek sahibi yapacağız. Yahyalı Belediyesi olarak altyapı, üstyapı hizmetleri ve rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getiren başarılı bir belediyecilik yaptığımıza inanıyorum. Bütün bu yatırımların yanında en önemli yatırımın insana ve geleceğimiz olan gençlere olduğunun bilincindeyiz ve bu alanda da sürekli çalışıyoruz." diye konuştu.

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