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        Büyükşehir ile Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri kaldırımlarda çalışma yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların cadde ve sokaklardaki kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için çalışma yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:16
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        Büyükşehir ile Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri kaldırımlarda çalışma yaptı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların cadde ve sokaklardaki kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için çalışma yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı ve İnönü Bulvarı'nda esnaflara yönelik düzenlemeler yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, şehrin daha düzenli olmasını amaçladıklarını, halkın ve gurbetçilerin düzenli ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarına imkan sağlayacak bir düzen oluşturduklarını belirtti.

        Çalışmaların koordineli bir şekilde devam edeceğini aktaran Kayacık, "Halkımızın sağlık, esenlik ve huzuru için denetimlerin yanı sıra dilencilikle mücadele, seyyar satıcılık ve haksız rekabetle mücadele etmek amacıyla Melikgazi Belediyemizle koordineli çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kayacık, bu çalışmalara katkı sağlayan ve anlayış gösteren esnaflara da teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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