Büyükşehir ile Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri kaldırımlarda çalışma yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların cadde ve sokaklardaki kaldırımları daha rahat kullanabilmesi için çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Kapalı Çarşı, Yeraltı Çarşısı ve İnönü Bulvarı'nda esnaflara yönelik düzenlemeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, şehrin daha düzenli olmasını amaçladıklarını, halkın ve gurbetçilerin düzenli ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarına imkan sağlayacak bir düzen oluşturduklarını belirtti.