Kayseri Valisi Çiçek'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, 24 Temmuz 1908'de Türk basınında sansürün kaldırılmasıyla her yıl 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte basından sansürün kaldırılışının yıl dönümünü kutladıklarını anımsattı.

Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini vurgulayan Çiçek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Basın, milletin müşterek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir' diyerek basının öneminden bahsetmiştir." ifadesini kullandı.