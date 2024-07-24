Başkan Özdoğan, Hürmetçi'de yapımı süren sosyal tesis ve ziyaretçi merkezini inceledi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Mahallesi'nde yapımı devam sosyal tesis ve ziyaretçi merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar'da devam eden turizm yatırımları kapsamında yılkı atlarının mekanı olarak bilinen Hürmetçi Mahallesi'nde sosyal tesis ve ziyaretçi merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Özdoğan, bölgelerinde tarım turizmini geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Amaçlarının Hürmetçi ve Karpuzsekisi bölgelerindeki tarımı geliştirmek ve turizmin bilinirliğini artırmak olduğunu aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Hürmetçi ziyaretçi merkezi ve sosyal tesisi, bölge için çok değerli bir eser olacak. Yüklenici firmamız, tesisin ağustos ayının sonuna kadar teslim edileceğini belirtti. Bu tesis, hem gelen ziyaretçilere hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Sosyal tesis, muhtarlık odası, mescit, lavabo gibi gerekli olan tüm ihtiyaçları karşılayacak. Bu konuda destekleri olan kıymetli Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyorum. YİKOB ile birlikte hareket ettik ve çok ciddi katkılar sağladık. İnşallah tez zamanda bu eseri de hizmete açarak güzel bir tesis kazandırmış olacağız. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."