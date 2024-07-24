Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Özdoğan, Hürmetçi'de yapımı süren sosyal tesis ve ziyaretçi merkezini inceledi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Mahallesi'nde yapımı devam sosyal tesis ve ziyaretçi merkezi inşaatında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:48 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Özdoğan, Hürmetçi'de yapımı süren sosyal tesis ve ziyaretçi merkezini inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hürmetçi Mahallesi'nde yapımı devam sosyal tesis ve ziyaretçi merkezi inşaatında incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar'da devam eden turizm yatırımları kapsamında yılkı atlarının mekanı olarak bilinen Hürmetçi Mahallesi'nde sosyal tesis ve ziyaretçi merkezinde çalışmalar devam ediyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Özdoğan, bölgelerinde tarım turizmini geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

        Amaçlarının Hürmetçi ve Karpuzsekisi bölgelerindeki tarımı geliştirmek ve turizmin bilinirliğini artırmak olduğunu aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Hürmetçi ziyaretçi merkezi ve sosyal tesisi, bölge için çok değerli bir eser olacak. Yüklenici firmamız, tesisin ağustos ayının sonuna kadar teslim edileceğini belirtti. Bu tesis, hem gelen ziyaretçilere hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Sosyal tesis, muhtarlık odası, mescit, lavabo gibi gerekli olan tüm ihtiyaçları karşılayacak. Bu konuda destekleri olan kıymetli Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyorum. YİKOB ile birlikte hareket ettik ve çok ciddi katkılar sağladık. İnşallah tez zamanda bu eseri de hizmete açarak güzel bir tesis kazandırmış olacağız. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

        Özdoğan'a, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Kadıköy'e bekleriz
        Kadıköy'e bekleriz
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        38'lik rekortmen!
        38'lik rekortmen!
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de firari iki hükümlü yakalandı
        Kayseri'de firari iki hükümlü yakalandı
        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri Valisi Çiçek'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Kayseri Valisi Çiçek'ten 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Büyükşehir ile Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri kaldırımlarda çalışma y...
        Büyükşehir ile Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri kaldırımlarda çalışma y...
        Yahyalı'da gençlerin istihdamına yönelik AB projesinin kapanış toplantısı y...
        Yahyalı'da gençlerin istihdamına yönelik AB projesinin kapanış toplantısı y...
        Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde ikinci dönem kayıtları başladı
        Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde ikinci dönem kayıtları başladı