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        Kayseri'de çalıntı motosikletle kaçan şüpheli ruhsatsız tabancayla yakalandı

        Kayseri'de çalıntı motosikletle kaçan şüpheli, saklandığı apartmanda ruhsatsız tabancayla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:19 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:19
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        Kayseri'de çalıntı motosikletle kaçan şüpheli ruhsatsız tabancayla yakalandı
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        Kayseri'de çalıntı motosikletle kaçan şüpheli, saklandığı apartmanda ruhsatsız tabancayla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan asayiş uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü O.K. kaçmaya başladı.

        Kısa süren kovalamaca sonrası yaya olarak kaçmayı deneyen O.K, saklandığı bir apartmanda gözaltına alındı.

        Apartmanda yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi, çalıntı olduğu belirlenen motosiklet sahibine teslim edildi.

        O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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