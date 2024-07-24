Melikgazi Kayseri Basketbol ilk 8'e odaklandı

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, 9 transferle oluşturdukları yeni kadroyla ligi ilk 8'de bitirmek istediklerini söyledi.

Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce başladıkları transfer çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini söyledi.

Geçen sezonun sonunda 5'i yerli 9 oyuncuyla yollarını ayırdıklarını hatırlatan Bozbey, yeni sezon için 4 yabancı ve 5 yerli oyuncuyla anlaştıklarını kaydetti.

- "Geçen yıldan daha iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz"

İstedikleri oyuncuları transfer ettiklerinin altını çizen Bozbey, "Tabir yerindeyse içimize sine sine transfer yaptık. Hem yabancı transferler hem de Türk oyuncular için bunu söyleyebilirim. Yerli transferler konusunda biraz daha genç oyuncuları tercih ettik. Taraftarımızı beklediği günlere ulaşmak için adım adım ilerliyoruz. Geçen yıldan daha iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Bozbey, Başantrenör Emre Özsarı'nın hem iyi bir insan hem de iyi bir antrenör olduğunu, birlikte oluşturdukları kadroyla hedeflerine ulaşacaklarını ifade etti.