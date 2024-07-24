Kayseri'de uyuşturucu ticareti hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen kişi yakalandı.
Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı (23) Kocasinan ilçesinde otomobille kaçmak isterken yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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