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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:39
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı (23) Kocasinan ilçesinde otomobille kaçmak isterken yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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