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        Başkan Palancıoğlu, aile sağlığı merkezi inşaatını inceledi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapımı devam eden Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:21
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        Başkan Palancıoğlu, aile sağlığı merkezi inşaatını inceledi
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapımı devam eden Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şirintepe Mahallesi'nde hizmet verecek olan 5 hekim kapasiteli aile sağlığı merkezinde çalışmalar devam ediyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Palancıoğlu, Melikgazi'de sağlıkla ilgili ihtiyaç kalmaması için her mahallede çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

        Bu aile sağlığı merkezini de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Hayırseverlerle en çok proje yapan belediyeyiz. Türkiye'de rekor hizmetler yaptık. 21 okul, 15 sağlık ocağı yaptık. Kütüphaneler, parklar yapıyoruz. Çok şükür el ele verdiğimizde birlik ve beraberlik içerisinde bu hizmetlerin sayısı her geçen gün artıyor. Buradaki sağlık ocağımız da 5 aile hekimi kapasiteli. İnşallah yazın sonuna bitecek ve Şirintepe Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımız sağlık hizmetini çok daha yakın yerden almaya başlayacak. Çataloğlu ailesine, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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