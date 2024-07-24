Başkan Palancıoğlu, aile sağlığı merkezi inşaatını inceledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapımı devam eden Fatma-Halit Çataloğlu Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şirintepe Mahallesi'nde hizmet verecek olan 5 hekim kapasiteli aile sağlığı merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Palancıoğlu, Melikgazi'de sağlıkla ilgili ihtiyaç kalmaması için her mahallede çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Bu aile sağlığı merkezini de Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliğinde yaptıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti: