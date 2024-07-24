4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda hedef 10 bin katılımcı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, maraton, 22 Eylül Pazar günü koşulacak.

21 ve 10 kilometre kategorilerinde kayıtlar sürerken, halk koşusuna kayıtlar için ilerleyen günlerde duyuru yapılacak.

10 bin katılımcının hedeflendiği yarı maratonda farklı parkurlarda profesyonel ve amatör sporcular yarışacak.

Yarı maraton ile her sene şehrin kültürel değerleri maraton teması olarak belirlenerek, kentin güzelliklerinin dünyaya tanıtılması, profesyonel ve amatör koşucuların bir araya getirilerek spor yapılması, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi amaçlanıyor.