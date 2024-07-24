Başkan Büyükkılıç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin geleceğine yönelik konuşmasını dinlediklerini belirten Büyükkılıç, "Güçlü irade ve halkıyla iç içe olan bir anlayışla durmak yok, koşmaya devam." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Büyükkılıç ile AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve parti teşkilatı katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

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