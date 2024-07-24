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        Başkan Büyükkılıç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:37
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        Başkan Büyükkılıç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Büyükkılıç ile AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve parti teşkilatı katıldı.

        AK Parti Grup Toplantısı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkenin geleceğine yönelik konuşmasını dinlediklerini belirten Büyükkılıç, "Güçlü irade ve halkıyla iç içe olan bir anlayışla durmak yok, koşmaya devam." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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