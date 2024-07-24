Kayseri'de 2 kardeşin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin ölümüne ilişkin haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Suriye uyruklu tutuklu sanıklar H.E.H. ve kardeşi B.E.H. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanık H.E.H. savunmasında, 3 yıldır uyuşturucu madde kullandığını iddia etti.

Olaydan iki gün önce maktul M.A'dan 150 lira karşılığında uyuşturucu aldığını ve parayı ödemediği için kendisiyle tartıştığını öne süren H.E.H, "Telefonla arayıp, küfretti. Sonra yanında 4-5 kişi ile eve gelip beni dövmeye başladı. Öldürecekler diye korktum. Korkutma amaçlı tüfekle kapıya doğru ateş ettim. M.A'nın yere düştüğünü gördüm. Üzerime gelmeye devam ettiler. Tüfeği almak istediler, arbede çıktı. Bu sırada tüfek patladı. Korktuğum için olay yerinden kaçtım." diye konuştu.