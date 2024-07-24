Kayseri'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Bahçelievler Mahallesi Park 1 Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
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