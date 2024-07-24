Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kayseri OSB 12. Cadde'de yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki geniş alanda bulunan kağıtlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.
Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.
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