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        Kayseri'de 37. ERVA Spor Okulu açıldı

        Kayseri'de Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında İncesu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan İncesu OSB ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:10
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        Kayseri'de 37. ERVA Spor Okulu açıldı
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        Kayseri'de Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında İncesu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan İncesu OSB ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

        İncesu OSB ERVA Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Her mahalleye bir spor okulu" sloganıyla başlatılan spor kulüplerinin sayısının 37'ye ulaştığını belirtti.

        Emniyet güçlerinin gece gündüz demeden çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için mücadele verdiğini aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

        "Jandarmamız, emniyetimiz operasyonlar yapıyor. Sosyal medyada gençlerimizin bataklığa sürüklenmesi için uğraşan koca bir alçaklar ordusu var. Karşısında güvenlik güçlerimiz nasıl mücadele ediyorsa bizler de hep birlikte mücadele edeceğiz. Gençliğimiz sadece Gençlik Spor İl Müdürlüğü sorumluluğunda değil, Büyükşehir Belediyesinin, Melikgazi, Kocasinan, İncesu belediyelerinin sorumluluğunda değil, hepimiz bir şeyler yapmalıyız. O yüzden ERVA spor okullarını çok önemsiyorum. Her mahallede bir spor okulu açacağız diye çıktığımız bu yolda bugün 37'nci spor okulunu açıyoruz. 1,5 yıl gibi bir zamanda bu sayıya ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün 9 bin lisanlı sporcuya ulaştık. Sporcularımız madalya getirmeye başladı."

        Konuşmanın ardından spor okullarına katılan öğrenciler gösteri sundu, kurdele kesilerek okul hizmete açıldı.

        Açılışa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Adnan Türkdamar ve Ömer Tekeş, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ve vatandaşlar katıldı.

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