GÜNCELLEME - Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin 25 araç, 65 personelle yaklaşık 3 saat müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Kayseri OSB 12. Cadde'de yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki geniş alanda bulunan kağıtlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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