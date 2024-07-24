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        GÜNCELLEME - Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:48
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

        Kayseri OSB 12. Cadde'de yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki geniş alanda bulunan kağıtlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin 25 araç, 65 personelle yaklaşık 3 saat müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

        Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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