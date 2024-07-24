Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 21:54 Güncelleme: 24.07.2024 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Hazırlık maçı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi.

        Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip sahaya Bilal Bayazıt, Attamah, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Shukurov, Arif Kocaman, Aylton Filipe Boa Morte, Ackah, Jeanvier ilk 11'iyle çıktı.

        MKE Ankaragücü'nün ilk 11'inde ise Bahadırhan Güngördü, Kitsiou, Yıldırım Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Abdurrahim Dursun, Cem Türkmen, Ali Kaan Güneren, Saponora, Bajic, Rodruguis ve Bassogog yer aldı.

        Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 3-1'lik skorla kazanırken sarı-lacivertlilerin gollerini 23. dakikada Saponora, 43. dakikada Ali Kaan Güneren ve 70. dakikada da oyuna sonradan giren Cephas kaydetti.

        Kayserispor'un golünü ise 68. dakikada Mehmet Eray Özbek attı.

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, kendilerini iyi şekilde ağırlayan Kayserispor ekibine teşekkür etti.

        Güzel ve centilmence bir maç olduğunu ancak son dakika bir gerginliğin yaşandığını kaydeden Arslan, güçlü ve önemli bir kadrolarının olduğunu söyledi.

        Geniş alanda ve maç atmosferinde oyuncularını değerlendirmek istediklerini belirten Arslan, "Şampiyonluk yolunda da hiç hata yapmamamız gerekiyor. Fiziksel olarak da kendimize göre birkaç eksiklik gördük. Oyun anlamında da eksiklik gördük. Yani biz teknik direktörler bu dönemde eksiklik üzerinde gidiyoruz. Bu hazırlık maçıydı kaybetsek de bize bir şey ifade etmeyecekti. Kazanmak da şu an için bir anlam ifade etmiyor. Kayserispor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Bir gazetecinin "Transferde arayışlarınız hangi mevkide?" sorusu üzerine Arslan, "Bunu herkes biliyor stoper ve santrafor. Bajic'i desteleyecek, stoperde de rekabeti arttıracak belki ilk 11 belki de sonradan girerek rekabeti arttırarak oyuncuya ihtiyacımız var. 2 oyuncudan fazlasını istemiyoruz. Yeterli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tolga Ciğerci'nin takımda kalacağını belirten Arslan, Efkan Bekiroğlu'nun çok değerli bir oyuncu olduğunu belirterek, takımda kalmasının kendilerini çok mutlu edeceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        Elias Jelert, Galatasaray'da!
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        48 yıllık binanın balkonu çöktü
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Dilan Polat'a tahliye yok
        Tete, Komşu yolcusu!
        Tete, Komşu yolcusu!
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        Babasıyla pikniğe giden Beşir, Dicle Nehri’nde boğuldu
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        733 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Süper Lig'de ilk 2 haftanın programı belli oldu!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        Google'un radar özelliği Türkiye'de! Sürücüler haritaya ekleyebilecek
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Prof. Dr. Özlü, 'açıkta satılan gıda ve içeceklerin tüketilmesiyle artıyor' dedi ve uyardı!
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Ejderha miti nasıl başladı, kaynağı ne?
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Küçükçekmece'de dehşet anları: Babasını bıçakladı, 6'ncı kattan çarşaf sarkıtarak kaçtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 3 katlı binanın çatısı yandı
        Kayseri'de 3 katlı binanın çatısı yandı
        Kayseri'de 37. ERVA Spor Okulu açıldı
        Kayseri'de 37. ERVA Spor Okulu açıldı
        GÜNCELLEME - Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın kontrol alt...
        GÜNCELLEME - Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangın kontrol alt...
        Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale edil...
        Kayseri'de kağıt fabrikası bahçesinde çıkan yangına ekiplerce müdahale edil...
        Kayseri'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de 2 kardeşin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 sanığın yargılanması...
        Kayseri'de 2 kardeşin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 sanığın yargılanması...