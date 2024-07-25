Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Yahyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.A, O.S, E.E, T.T. ve M.G. gözaltına alındı.
Aramalarda, 2 kilo 436 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ile bir miktar kimyasal sıvı ele geçirildi.
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