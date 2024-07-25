Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Aramalarda, 2 kilo 436 gram sentetik uyuşturucu ve esrar ile bir miktar kimyasal sıvı ele geçirildi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.A, O.S, E.E, T.T. ve M.G. gözaltına alındı.

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