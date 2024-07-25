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        Tavla Mahallesi'ndeki kadınlar 15 günde bir düzenlenen kıraathane etkinliğinde bir araya geldi

        Kayseri'nin Sarız ilçesi Tavla Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, mahalle muhtarınca 15 günde bir düzenlenen kıraathane etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:28
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        Tavla Mahallesi'ndeki kadınlar 15 günde bir düzenlenen kıraathane etkinliğinde bir araya geldi
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        Kayseri'nin Sarız ilçesi Tavla Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, mahalle muhtarınca 15 günde bir düzenlenen kıraathane etkinliğinde bir araya geldi.

        Erkeklerin giremediği kıraathanede kadınlar, çay eşliğinde sohbet edip okey oynadı.

        Kaymakam Kerem Albayrak da kurum amirleriyle mahalle kıraathanesine gelerek kadınları ziyaret etti.

        Albayrak, mahalle meydanında düzenlenen kilim sergisini de gezdi.

        Öte yandan isteyen kadınlar, sergideki tezgahlarda kilim dokudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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