Tavla Mahallesi'ndeki kadınlar 15 günde bir düzenlenen kıraathane etkinliğinde bir araya geldi

Kaymakam Kerem Albayrak da kurum amirleriyle mahalle kıraathanesine gelerek kadınları ziyaret etti.

Kayseri'nin Sarız ilçesi Tavla Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, mahalle muhtarınca 15 günde bir düzenlenen kıraathane etkinliğinde bir araya geldi.

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