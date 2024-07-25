Kayseri, Dragon Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kayseri'de Yamula Barajı gölünde Dragon Festivali düzenlenecek.

Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliği ile 27-28 Temmuz'da Yamula Barajı gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival için hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye ve Kayseri'nin önde gelen kurumsal firmalarının takımlarının rekabet edeceği festivalde, yarışmaların yanı sıra sahne şovu, DJ performansı ve bir çok etkinlik yapılacak.

Festivalle ilgili yazılı açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Kuşçu Marina'da ilk defa düzenlenecek Dragon Festival'ine vatandaşları davet etti.