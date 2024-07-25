Kayseri, Dragon Festivali'ne ev sahipliği yapacak
Kayseri'de Yamula Barajı gölünde Dragon Festivali düzenlenecek.
Kayseri'de Yamula Barajı gölünde Dragon Festivali düzenlenecek.
Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliği ile 27-28 Temmuz'da Yamula Barajı gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival için hazırlıklar tamamlandı.
Türkiye ve Kayseri'nin önde gelen kurumsal firmalarının takımlarının rekabet edeceği festivalde, yarışmaların yanı sıra sahne şovu, DJ performansı ve bir çok etkinlik yapılacak.
Festivalle ilgili yazılı açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonu Kuşçu Marina'da ilk defa düzenlenecek Dragon Festival'ine vatandaşları davet etti.
Kayseri'de iki gün sürecek festivali yaklaşık 50 bin kişinin takip etmesini beklediklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:
"Yarışmadan çok kurumsal bir platforma dönüşen Dragon Festivali'ne Kayseri'den yoğun talep oldu ve kurumlar birden fazla takım çıkardı. Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırladık. Dünyanın en büyük festivallerinden birini Kayseri'de gerçekleştireceğiz. Festivalde dragon bot yarışması, dans yarışması, ritim grubu, kostüm yarışması ve DJ performansına kadar 7'den 70'e herkese hitap edecek birçok etkinlik yer alacak. Alışveriş stantları yer alacak. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kuşçu Marina’da unutulmaz iki gün geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı festivale davet ediyoruz."
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