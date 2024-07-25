Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinden Netanyahu'ya tepki

Bugüne kadar enkaz altında cesetleri çıkarılamayanlar dahil 50 bin kişinin katledildiği vurgulayan Taş, soykırımı gerçekleştirilenlerin bir an önce uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmalarını talep etti.

Bu katliamları yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasının alkışlanmasını, insanlık adına asla kabul edilemeyen talihsizlik olarak değerlendiklerini belirten Taş, olayı şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren afiş taşıdı.

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