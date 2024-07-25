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        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinden Netanyahu'ya tepki

        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:34
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        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinden Netanyahu'ya tepki
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        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına tepki gösterdi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösteren afiş taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Filistin'de 9 aydan bu yana kadın erkek, genç yaşlı demeden masum, savunmasız insanların katledildiğini söyledi.

        Bu katliamları yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasının alkışlanmasını, insanlık adına asla kabul edilemeyen talihsizlik olarak değerlendiklerini belirten Taş, olayı şiddetle kınadıklarını kaydetti.

        Bugüne kadar enkaz altında cesetleri çıkarılamayanlar dahil 50 bin kişinin katledildiği vurgulayan Taş, soykırımı gerçekleştirilenlerin bir an önce uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmalarını talep etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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