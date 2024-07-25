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        Kayseri'de merada kaybolan 10 büyükbaş hayvan dronla bulundu

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde merada kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:06 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:06
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        Kayseri'de merada kaybolan 10 büyükbaş hayvan dronla bulundu
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde merada kaybolan 10 büyükbaş hayvan jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.

        Pirahmet Mahallesi'nde bir besiciye ait 10 büyükbaş hayvan merada otlarken kayboldu. Besicinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma, kaybolan hayvanları termal özellikli dron yardımıyla yaklaşık 9 saat süren aramalar sonucu buldu.

        Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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