Kayseri'de 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, hırsızlık, tutuklunun kaçması, cinsel istismar suçlarından 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan R.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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