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        Kayseri'de 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:52 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:52
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        Kayseri'de 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, hırsızlık, tutuklunun kaçması, cinsel istismar suçlarından 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan R.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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