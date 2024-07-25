Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 22:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kayseri-Ankara kara yolundaki Kalkancık Mahallesi'nde S.D. (35) idaresindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile Faruk B'nin (69) kullandığı 48-TJ-JZ Hollanda plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, S.D. ve eşi L.D. (32) olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları D.D. (12), H.D. (5), H.C.D. (14) ile Hollanda'dan gelen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Komodo ejderleriyle ilgili şaşırtan keşif!
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: Anne ve baba öldü, 3 çocuğu ile diğer sür...
        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: Anne ve baba öldü, 3 çocuğu ile diğer sür...
        Kayseri'de 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de yük treninin çarptığı işçi öldü
        Kayseri'de yük treninin çarptığı işçi öldü
        Kayseri'de merada kaybolan 10 büyükbaş hayvan dronla bulundu
        Kayseri'de merada kaybolan 10 büyükbaş hayvan dronla bulundu
        Kayseri'de elektrikli motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
        Kayseri'de elektrikli motosikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinden Netanyahu'ya tepki
        Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneğinden Netanyahu'ya tepki