Kayseri'de evde ve bahçede kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Zanlının evinde ve çadırında yapılan aramada, 120 gram kubar esrar, 206 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesi İğdeli Payaslı Mahallesi'nde T.K'nin ikametinde kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda evde folyo, uyuşturucu aparatı, 5 gram kubar esrar ile evin bahçesinde 21 kök kenevir ele geçirdi.

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