Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Öte yandan, S.D. ve ailesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'teki evlerinin yıkıldığı, Ankara'ya taşındıkları, tatil için Gaziantep'e giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazada, S.D. ve eşi L.D. (32) olay yerinde hayatını kaybetmiş, çocukları D.D. (12), H.D. (5) ve H.C.D. yaralanmıştı.

Kayseri-Ankara kara yolu Kalkancık Mahallesi'nde dün, S.D. (35) idaresindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile Faruk B'nin (69) kullandığı 48-TJ-JZ Hollanda plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Faruk B, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.