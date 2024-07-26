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        Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:52
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        Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
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        Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kayseri-Ankara kara yolu Kalkancık Mahallesi'nde dün, S.D. (35) idaresindeki 55 ABV 398 plakalı otomobil ile Faruk B'nin (69) kullandığı 48-TJ-JZ Hollanda plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan Faruk B, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Faruk B'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Kazada, S.D. ve eşi L.D. (32) olay yerinde hayatını kaybetmiş, çocukları D.D. (12), H.D. (5) ve H.C.D. yaralanmıştı.

        Öte yandan, S.D. ve ailesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'teki evlerinin yıkıldığı, Ankara'ya taşındıkları, tatil için Gaziantep'e giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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