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        Kayseri'de düğünde havaya ateş açan 11 kişiye idari para cezası uygulandı

        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 11 şüpheliye 91 bin 542 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 26.07.2024 - 12:26
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        Kayseri'de düğünde havaya ateş açan 11 kişiye idari para cezası uygulandı
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        Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 11 şüpheliye 91 bin 542 lira ceza kesildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçeye bağlı Yukarıborandere Mahallesi'nde bir düğünde meydana gelen ateşli silahla kazara yaralanma olayına ilişkin çalışma başlattı.

        Düğünde çekilen görüntüleri izleyen ekipler, havaya ateş edenlerin kimliklerini tespit etti.

        Jandarma ve polis ekiplerinin Kayseri ve Adana'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 23 adreste yapılan aramada, 11 tabanca, 6 av tüfeği, 18 şarjör, 1 kurusıkı tabanca, tabancalara ait 2 bin 988 mermi ve 47 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Ayrıca, düğünde havaya ateş ettiği belirlenen 11 şüpheliye toplam 91 bin 542 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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