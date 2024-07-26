Kayseri'de düğünde havaya ateş açan 11 kişiye idari para cezası uygulandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 11 şüpheliye 91 bin 542 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçeye bağlı Yukarıborandere Mahallesi'nde bir düğünde meydana gelen ateşli silahla kazara yaralanma olayına ilişkin çalışma başlattı.

Düğünde çekilen görüntüleri izleyen ekipler, havaya ateş edenlerin kimliklerini tespit etti.

Jandarma ve polis ekiplerinin Kayseri ve Adana'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 23 adreste yapılan aramada, 11 tabanca, 6 av tüfeği, 18 şarjör, 1 kurusıkı tabanca, tabancalara ait 2 bin 988 mermi ve 47 av tüfeği fişeği ele geçirildi.