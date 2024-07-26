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        Kayseri'de Kur'an kursuna öğrencilerine forma dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:39 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:44
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        Kayseri'de Kur'an kursuna öğrencilerine forma dağıtıldı
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        KAYSERİ(A.A)- Kayseri'nin İncesu ilçesinde Kur'an kursu eğitimi alan çocuklara forma dağıtıldı.

        Semerkent Mahallesi muhtarı Mustafa Karaçavuş, çocuklara camileri sevdirmek amacıyla Semerkent Camii'nde eğitim alan 22 çocuğa Türkiye, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş forması hediye etti.

        Karaçavuş, bu tür etkinliklerle çocukların gönüllerine dokunduklarını söyledi.

        Forma dağıtımı sırasında çocuklarla sohbet eden Karaçavuş, "Camilerimizde çocuk sesi kesilirse geleceğimizden endişe etmek gerekir. O halde çocukları camilere gitmeleri hususunda teşvik etmeliyiz.'' dedi.

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