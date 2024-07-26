Kayseri'de Kur'an kursuna öğrencilerine forma dağıtıldı

Forma dağıtımı sırasında çocuklarla sohbet eden Karaçavuş, "Camilerimizde çocuk sesi kesilirse geleceğimizden endişe etmek gerekir. O halde çocukları camilere gitmeleri hususunda teşvik etmeliyiz.'' dedi.

Semerkent Mahallesi muhtarı Mustafa Karaçavuş, çocuklara camileri sevdirmek amacıyla Semerkent Camii'nde eğitim alan 22 çocuğa Türkiye, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş forması hediye etti.

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