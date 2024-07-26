Lokantacılar ve Pastacılar Odası vatandaşlara aşure dağıttı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, muharrem ayı dolayısıyla Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nın aşure etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hunat Camii’nde kılınan cuma namazı sonrası, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Çiçek ve Büyükkılıç ile İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, vatandaş ve esnafa aşure ikram etti.

Çiçek, muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İbadetlerimizi omuz omuza yaptık, çıktıktan sonra bizim önemli değerimiz olan, atalarımızdan, ecdadımızdan miras olarak kalan aşure dağıtım programını icra ettik. Hemşehrilerimizle olmanın mutluluğunu yaşadık. Birlik, beraberliğimiz daim olsun. Kayseri’ye birlik, beraberlik yakışıyor. Bu şehrin birlik, beraberliği her şeyden güzel."

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç da "Duaların kabul olduğu, kazadan, beladan, nazardan Mevla'mızın esirgemesini temenni ettiğimiz böyle güzel anlamlı ayda, odamızın yapmış olduğu 10 bin kişilik aşureyi, valimizle ve oda başkanlarımızla vatandaşlarımıza ikram ettik." ifadelerini kullandı.