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        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi yönetimi, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi yönetimi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, spora ve sporcuya hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 16:19 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:19
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        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi yönetimi, Büyükkılıç'ı ziyaret etti
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        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi yönetimi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a, spora ve sporcuya hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetimini başkanlık toplantı salonunda konuk etti.

        Ziyarette Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükkılıç’a, spora ve sporcuya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, "Avrupa Spor Şehri" ünvanını elde eden Kayseri'de sporun, birliğin ve beraberliğin bereketini yaşadıklarını ifade ederek, Yıldız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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