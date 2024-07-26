Kayseri'de iş yerinin bahçesinden hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kayseri'de bir iş yerinin bahçesinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de bir iş yerinin bahçesinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi ilçesindeki bir iş yerinin bahçesinden hurda malzeme çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.A, M.Ç. ve E.Ö. yakalandı.
Yapılan sorguda S.A'nın 20, M.Ç'nin 23, E.Ö'nün de 10 hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada iş yerinin bahçesinden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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