Kayseri'de hırsızlıktan hüküm giyen 2 kişi yakalandı

Kayseri'de "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ile "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından hüküm giyen 2 kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanması amacıyla çalışma yaptı.

Çalışma sonucu "hırsızlık" suçundan hakkında 10,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.F. ve "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ile "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.E. yakalandı.