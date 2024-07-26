Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de hırsızlıktan hüküm giyen 2 kişi yakalandı

        Kayseri'de "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ile "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından hüküm giyen 2 kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 22:39 Güncelleme: 26.07.2024 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de hırsızlıktan hüküm giyen 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ile "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından hüküm giyen 2 kişi yakalanıp cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanması amacıyla çalışma yaptı.

        Çalışma sonucu "hırsızlık" suçundan hakkında 10,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.F. ve "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" ile "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.E. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de iş yerinin bahçesinden hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Kayseri'de iş yerinin bahçesinden hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi
        11'inci Cumhurbaşkanı Gül: Filistin'deki katlima gözlerini kapatanlara karş...
        11'inci Cumhurbaşkanı Gül: Filistin'deki katlima gözlerini kapatanlara karş...
        Kayserispor'da sezon hazırlıkları devam ediyor
        Kayserispor'da sezon hazırlıkları devam ediyor
        11. Cumhurbaşkanı Gül, Abdullah Gül Üniversitesinin mezuniyet törenine katı...
        11. Cumhurbaşkanı Gül, Abdullah Gül Üniversitesinin mezuniyet törenine katı...
        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi yönetimi, Büyükkılıç'ı z...
        Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şubesi yönetimi, Büyükkılıç'ı z...
        Lokantacılar ve Pastacılar Odası vatandaşlara aşure dağıttı
        Lokantacılar ve Pastacılar Odası vatandaşlara aşure dağıttı