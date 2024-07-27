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        Kayseri'de YKS hazırlık kursu kayıtları başladı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlık kursu kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:44 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:44
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        Kayseri'de YKS hazırlık kursu kayıtları başladı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlık kursu kayıtları başladı.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi gelecek eğitim ve öğretim yılında da YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs vereceklerini bildirdi.

        Kursların 4 farklı sosyal tesiste gerçekleşeceğini belirten Palancıoğlu, "Branşında uzman öğretmenlerimizle gençlerimizin üniversite hayaline yardımcı olmayı hedefliyoruz. İldem, Tınaztepe, Danışmentgazi ve Necip Fazıl Kısakürek sosyal tesislerimizdeki kurslar eylül ayında başlayacak olup, hafta içi düzenlenecek. Lise diploması olan bütün öğrencilerimiz bu kurslara kaydını yaptırabilecek." ifadesini kullandı.

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