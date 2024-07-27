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        Biriktirdiği 50 binden fazla antika eşyayı açtığı 7 çay evinde sergiliyor

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de çay evi işletmecisi Atilla Yıldız, kendisine hediye edilen ve hobi olarak topladığı 50 binden fazla antika eşyayı, açtığı 7 çay evinde müşterilerinin beğenisine sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:49
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        Biriktirdiği 50 binden fazla antika eşyayı açtığı 7 çay evinde sergiliyor
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        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de çay evi işletmecisi Atilla Yıldız, kendisine hediye edilen ve hobi olarak topladığı 50 binden fazla antika eşyayı, açtığı 7 çay evinde müşterilerinin beğenisine sunuyor.

        Henüz gençlik dönemlerinde antika eşyalara merak saran 44 yaşındaki Yıldız, 7 yıl önce kent merkezinde açtığı 20 metrekarelik çay ocağında antika eserleri sergilemeye başladı.

        Kısa sürede müşterilerinin beğenisini kazanan ve dükkan konseptinin görselliğiyle tanınırlığı artan Yıldız, nostalji ve antika tutkusunu insanlara daha fazla tanıtmak amacıyla yeni şubeler açmaya karar verdi.

        Topladığı antika eşyalarla 7 yılda 7 iş yeri açan Yıldız, işletmelerinde geçmişten bugüne kullanılan eski tarım ve ev araç gereçleri, televizyon, radyo, kamera, fotoğraf makinesi, plak ve film kaseti gibi birçok eşyayı müşterilerinin beğenisine sunuyor.

        İçerisinde nadide eşyaların da bulunduğu 50 binden fazla antika eşyaya adeta gözü gibi bakan Yıldız, çay evlerinde 52 kişiyi istihdam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "Hedefim şehir dışında şube açmak"

        Çaycı Atilla Yıldız, AA muhabirine, uzun yıllar manav ve seyyar satıcılık yaptığını söyledi.

        Yıllardır topladığı antika eşyaları ilk olarak 20 metrekarelik çay ocağında sergilediğini, daha sonra müşterilerinin ilgisiyle karşılaşınca 7 yılda 7 çay evi açtığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

        "İlk dükkanım, oturma alanı 4-5 masalık 20 metrekare bir yerdi. Şu anda dükkanlarımın en küçüğü 150 metrekare ve 600 metrekare dükkanımda var. Antika eşyalarım çok olunca hepsini üst üste olacak şekilde sergiliyorum. Allah kısmet ederse hedefim şehir dışında şube açmak. Biliyorum Kayseri'ye bu kadar şube açmak çok ama yapacak bir şeyim yok, çünkü eşyaları koyacak yerim yok. Bir dükkan tutsam depo olarak külfetli olacak, ben de onun yerine hem depo hem de çay evi niyetine işletiyorum."

        - "Dizi, klip ve reklam şirketlerine eşya temin ediyorum"

        Yıldız, nostaljik eşya topladığını duyanların da kendisine eşyaları getirdiğini belirterek, eski püskü demeyip geçmişten yadigar kalan bütün malzemeleri topladığını dile getirdi.

        Sektörde olan birçok insanın gramafon, radyo, gaz lambası ve tüfek gibi eşyaları topladığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

        "Ben eskiye dair her şeyi alıyorum. Bir amcanın eski süveteri, bir teyzenin eski yeleği, gazoz kapağı, siyah beyaz fotoğraf, değerli, değersiz eskiye dair her şeyi topluyorum. Bundan mütevellit de birçok dizi, klip ve reklam şirketlerine eşya temin ediyorum. Antika eşyalarımın hiç arşivini tutmadım. Keşke ilk baştan beri tutsaydım. Minimum 50 bin vardır. Bu sektörde radyo, gramafon gibi eşyaları bulmak çok kolay çünkü elden ele satılıyor, bunun ticareti var. Benim için eski bir sofra bezi, dantel, fincan daha önemli. Ömrümü bu işe adadım. Sadece Kayseri'de değil, Türkiye'de de bu sektörde tekim diyebilirim."

        Çay evlerine gelen müşterilerin antika eşyaları beğenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldız, işletmelerinin 3 kuşağı birleştirdiğini ve 7'den 70'e müşterisinin olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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