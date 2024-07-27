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        Sarıoğlan'da çocuk oyunları şenliği düzenlendi

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:32 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:34
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        Sarıoğlan'da çocuk oyunları şenliği düzenlendi
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği" düzenledi.

        İlçe Müftülüğü tarafından Sait Aksoy Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Şenyurt Cami imam hatibi Abdullah Enes İnci'nin dua etmesiyle başladı.

        Yaklaşık 900 öğrencinin yer aldığı programa katılan İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, çocuklarla sohbet etti, nasihatte bulundu.

        Etkinlik kapsamında çeşitli oyunlar oynayan çocuklara, yemek ikram edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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