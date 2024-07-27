Sarıoğlan'da çocuk oyunları şenliği düzenlendi
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği" düzenledi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "Kadim Oyunlar Çocuk Şenliği" düzenledi.
İlçe Müftülüğü tarafından Sait Aksoy Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Şenyurt Cami imam hatibi Abdullah Enes İnci'nin dua etmesiyle başladı.
Yaklaşık 900 öğrencinin yer aldığı programa katılan İlçe Müftüsü Muhammed Cihat Akan, çocuklarla sohbet etti, nasihatte bulundu.
Etkinlik kapsamında çeşitli oyunlar oynayan çocuklara, yemek ikram edildi.
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