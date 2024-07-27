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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ücretsiz spor etkinliği düzenleniyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her sabah kadınlara yönelik ücretsiz spor etkinliği düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:50
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ücretsiz spor etkinliği düzenleniyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her sabah kadınlara yönelik ücretsiz spor etkinliği düzenleniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Spor A.Ş'nin alanında uzman eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen sabah sporları, Kadir Has Kültür, Alparslan, Florya, Mustafa Cemiloğlu, Gül, Muhsin Yazıcıoğlu ve Belsin İsa Yusuf Alptekin parkları içerisinde yapılıyor.

        Hafta içi ve cumartesi günleri 07.15 ile 08.15 saatleri arasında yapılan etkinliğe kadınlar ücretsiz katılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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