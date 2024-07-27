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        Kayseri'de Dragon Festivali başladı

        Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:17 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:17
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        Kayseri'de Dragon Festivali başladı
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        Kayseri'de Yamula Barajı gölündeki Dragon Festivali seri yarışlarla başladı.

        Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek festival start aldı.

        Türkiye ve Kayseri'de önde gelen kurumsal firmaların takımlarının rekabet ettiği yarışların bugünkü etabı seri yarışlara sahne oldu.

        Organizasyonda 35 takımdaki yaklaşık 700 sporcu kürek çekerek, 250 metrelik parkuru tamamlamak için mücadele ediyor.

        Festival, yarın yapılacak Fun ile Sports kategorisi eleme ve final yarışlarıyla tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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