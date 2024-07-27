Kayseri'de Dragon Festivali başladı

Festival, yarın yapılacak Fun ile Sports kategorisi eleme ve final yarışlarıyla tamamlanacak.

Organizasyonda 35 takımdaki yaklaşık 700 sporcu kürek çekerek, 250 metrelik parkuru tamamlamak için mücadele ediyor.

Türkiye ve Kayseri'de önde gelen kurumsal firmaların takımlarının rekabet ettiği yarışların bugünkü etabı seri yarışlara sahne oldu.

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