Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

        Kayseri'de 1 kilo 301 gram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de 1 kilo 301 gram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve ticaretini yapmak isteyenlere yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi.

        Operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 301 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 mermi ele geçirildi.

        Söz konusu suç unsurlarına ilişkin şüpheliler M.A. (34), M.B.A. (20), H.E.Ç. (18), D.T. (21), C.S. (20), İ.E. (33) ve C.Ş. (26) yakalandı.

        Gözaltına alınan bu kişilerin polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        750 milyonluk dolandırıcılık! Zarrab'ın aracını da çalmışlar
        750 milyonluk dolandırıcılık! Zarrab'ın aracını da çalmışlar
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        İsrail hastaneye saldırdı: 31 ölü
        İsrail hastaneye saldırdı: 31 ölü
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        Soğuk kalpli bir insanın 8 belirtisi!
        Soğuk kalpli bir insanın 8 belirtisi!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!
        Olimpiyat meşalesi yakıldı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de Dragon Festivali başladı
        Kayseri'de Dragon Festivali başladı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ücretsiz spor etkinliği düzenleniy...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ücretsiz spor etkinliği düzenleniy...
        Sarıoğlan'da çocuk oyunları şenliği düzenlendi
        Sarıoğlan'da çocuk oyunları şenliği düzenlendi
        Biriktirdiği 50 binden fazla antika eşyayı açtığı 7 çay evinde sergiliyor
        Biriktirdiği 50 binden fazla antika eşyayı açtığı 7 çay evinde sergiliyor
        Kayseri'de YKS hazırlık kursu kayıtları başladı
        Kayseri'de YKS hazırlık kursu kayıtları başladı
        Otomobil, iş yerinin bahçesine girdi; sürücünün yaralandığı kaza kamerada
        Otomobil, iş yerinin bahçesine girdi; sürücünün yaralandığı kaza kamerada