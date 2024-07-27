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        Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 15:38 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:38
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        Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kayseri'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kayseri-Niğde kara yolunun 68. kilometresinde H.D. yönetimindeki 38 SD 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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