Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kayseri'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kayseri-Niğde kara yolunun 68. kilometresinde H.D. yönetimindeki 38 SD 326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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