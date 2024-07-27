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        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:42 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:42
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        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        H.İ.K'nin (23) kullandığı 38 BT 954 plakalı otomobil, Toklar Güzelce mevkisinde, Y.T. (55) idaresindeki 51 ABH 843 otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Y.T. ile diğer otomobildeki A.K'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan diğer sürücü H.İ.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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