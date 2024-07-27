Kayseri'de iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
H.İ.K'nin (23) kullandığı 38 BT 954 plakalı otomobil, Toklar Güzelce mevkisinde, Y.T. (55) idaresindeki 51 ABH 843 otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Y.T. ile diğer otomobildeki A.K'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan diğer sürücü H.İ.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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