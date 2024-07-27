Kayseri'de Dragon Festivali'nin ilk etabı tamamlandı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuşçu'nun yakın zamanda herkesin ilgi gösterebileceği alternatif bir aktivite merkezi olacağını söyledi.

Festival, yarın yapılacak Fun, Fun Sport ve Sport kategorilerinin eleme ve final yarışlarıyla tamamlanacak.

Seri yarışları sonunda ilk 6'ya kalan Kayseri Spor AŞ, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü, HES Kablo, KCETAŞ ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı takımları Dragon Bot Federasyon Kupası için kıyasıya yarıştı.

Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle 27-28 Temmuz'da Yamula Baraj Gölü Kuşçu Marina'da gerçekleştirilen festivale 35 takımda yaklaşık 700 sporcu katıldı. Yarışların ilk etabında sporular 250 metrelik parkuru tamamlamak için mücadele etti.

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