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        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 19:58 Güncelleme: 27.07.2024 - 19:58
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        Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kayseri'de otomobilin kanala düşmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        H.Ş. idaresindeki 38 GF 812 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde çift yönlü yolun ortasından geçen su kanalına düştü.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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